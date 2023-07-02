На водителя, сбившего двоих пешеходов в Петербурге и скрывшегося с места ДТП, завели уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) в отношении 36-летнего местного жителя, ранее попавшего в дорожную аварию с жертвой. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка города.

Само ДТП произошло 30 июня в Колпино. У дома № 60 на Пролетарской улице подозреваемый, будучи за рулем Mazda 3, сбил двух молодых людей, переходивших пешеходный переход, после чего столкнулся с припаркованным Ford Focus. Бросив машину, он скрылся с места аварии. Один их сбитых им пешеходов, 22-летний мужчина, скончался на месте, его 19-летний друг попал в реанимацию. Позже виновник аварии был задержан на той же улице в состоянии алкогольного опьянения.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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