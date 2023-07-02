Краевая прокуратура потребовала упростить доступ к справкам о доходах депутатов заксобрания

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров внес на рассмотрение регионального парламента дополнения в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края». Инициатива прокуратуры направлена на упрощение доступа надзорного органа к копиям справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.

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Как указано в пояснительной записке, прокуратура предлагает предоставлять документы по запросу надзорного органа без проведения заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. Сейчас же прокуратура может получить доступ к справкам о доходах после вскрытия конверта с документами на заседании комиссии в присутствии депутата, в отношении которого проводится проверка.

Согласно действующему законодательству депутат должен быть приглашен на заседание комиссии, не менее чем за 10 дней до его начала. Федеральное же законодательство требует предоставлять справки по требованию прокурора в течении 2-5 дней. Таким образом, региональная прокуратура считает, что краевой закон «О статусе депутата» противоречит федеральным нормам и «препятствует исполнению прокурором Пермского края своих должностных полномочий в области противодействия коррупции».