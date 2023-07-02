«Нетология» и Zecomms Agency: страны Европы лидируют по числу вакансий для русскоязычных IT-специалистов

Страны Европы на 1-м месте по числу вакансий для русскоязычных IT-специалистов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование образовательной платформы «Нетология» и коммуникационного агентства Zecomms Agency.

«Нетология» и Zecomms Agency проанализировали более 800 тыс. вакансий, которые были опубликованы на крупнейшей в мире HR-платформе Indeed с марта по май 2023 года в Европе, США, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. В исследовании учитывали вакансии для разработчиков сайтов, мобильных приложений, проектных менеджеров, консультантов, администраторов, UI/UX-дизайнеров и еще десятка IT-специалистов с требованием знания русского языка.

По результатам исследования, в Европе на такие предложение пришлось 3% вакансий, в других регионах — 1%. Самый большой спрос на русскоязычных IT-специалистов зафиксирован в Венгрии и Польше. Там в каждом пятом объявлении было требование о знании русского языка. Таких сотрудников также искали в Австрии и Греции (по 4% общего числа вакансий), Дании и Чехии (по 2%), Ирландии и Румынии (по 1%).

В разговоре с Forbes основательница Zecomms Agency Евгения Заславская связала это с массовой релокацией бизнеса и специалистов в Европу после начала российской военной операции на Украине. «Многие регистрируют компании в Европе, перевозят сотрудников или же нанимают на местах специалистов из числа иммигрантов»,— сказала госпожа Заславская.

Олеся Павленко