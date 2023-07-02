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Мэрия Челябинска взыскивает с «ЧТЗ-Уралтрак» почти 17 млн рублей по договору аренды

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями (КУИЗО) Челябинска подал в арбитражный суд региона заявление о взыскании с «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») 16,996 млн руб. задолженности по арендной плате за период с апреля 2021 по декабрь 2022 года. Как следует из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел, 15,6 млн – сумма основного долга, еще 1,358 млн руб. – неустойка.

Суд оставил заявление КУИЗО без движения, установив, что оно подано с нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса. В частности, истец не предоставил доказательств, что направил копии иска в адрес ответчика. Сделать это ему необходимо до 31 июля.

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