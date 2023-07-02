Из Ставрополя открыли прямые рейсы в Сочи

Между Ставрополем и Сочи со 2 июля 2023 года установлено прямое авиасообщение. В Международном аэропорту Ставрополь совершил посадку первый борт авиакомпании «Азимут». Самолеты этой компании будут регулярно совершать полеты из краевой столицы в аэропорт Сочи дважды в неделю — по воскресеньям и вторникам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Запуск нового рейса обсуждали с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Продолжаем переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, чтобы расширялась сеть воздушных связей Ставрополья»,— написал господин Владимиров.

По информации Международного аэропорта Ставрополь, первый рейс между городами уже выполнен на самолете Sukhoi Superjet. Этим рейсом «из курортной столицы России прилетело 88 пассажиров, а на отдых отправилось 100».

Анонсированная стоимость самого дешевого билета без багажа — 2240 руб. Ближайшая дата, на которую можно бронировать билеты до Сочи,— 18 июля.

Александра Ларинцева, Пятигорск