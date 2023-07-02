В Челябинске детей с редким заболеванием обеспечили спецпитанием после вмешательства Генпрокуратуры

Специальным лечебным питанием были обеспечены 18 детей из Челябинска, страдающих редким заболеванием - фенилкетонурией. Это произошло после принятия мер прокурорского реагирования, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В надзорное ведомство обратилась жительница областного центра, которая сообщила о нарушении прав ребенка-инвалида. Ее пятилетней дочери с нарушением обмена аминокислот назначено специальное лечебное питание, которое ребенок не получал из-за дефицита в аптеках города.

«Это стало возможным в связи с просчетами в деятельности регионального министерства здравоохранения, которым не были приняты меры по организации закупок для формирования неснижаемого запаса лечебного питания»,- говорится в сообщении Генпрокуратуры. Когда началась прокурорская проверка, минздрав области организовал конкурсные процедуры и заключил соответствующие госконтракты.

Кроме того, ведомство выявило факты нехватки запасов лечебного питания другого типа, «показанного к назначению еще семи несовершеннолетним детям Южного Урала, страдающим аналогичным заболеванием». Для устранения нарушений прокурор внес представление первому замгубернатора Челябинской области Ирине Гехт, которое было рассмотрено и удовлетворено.

«В результате принятых мер реагирования в регионе сформирован резерв лечебного питания, 18 детей, состоящих в регионе на учете с диагнозом фенилкетонурия, обеспечены лечебным питанием на весь 2023 год»,- информируют в Генпрокуратуре. Кроме того, в пользу заявительницы с минздрава области взыскали компенсацию морального вреда.