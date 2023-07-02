Полиция пресекла поставку наркотиков в исправительную колонию Копейска с помощью арбалета

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ГУФСИН региона при поддержке отряда специального назначения «Гром» провели мероприятие, в результате которого задержали ранее судимого 24-летнего копейчанина, пытавшегося передать наркотики в исправительную колонию, которая находится в городе.

Как сообщают в пресс-службе областного полицейского главка, при досмотре у задержанного нашли арбалет и стрелу, к которой он прикрепил сверток с некими веществами. Как показала экспертиза, это были марихуана и гашиш общей массой 2,74 грамма. Наркотики он пытался с помощью выстрела из арбалета доставить в исправительное учреждение.

В отношении преступника возбудили дело о незаконной пересылке наркотических средств, психотропных веществ и растений, содержащих такие вещества (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас житель Копейска находится под подпиской о невыезде.