Игрок ФК «Урал» Артем Максименко переходит в армянский «Урарту»

Нападающий футбольного клуба «Урал» Артем Максименко переходит в армянский «Урарту» (Ереван), сообщила пресс-служба уральского клуба. В прошлом сезоне игрок был в аренде у «Ротора», выступающего во второй лиге: провел за него 31 матч, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

За ФК «Урал» 25-летний футболист играл с января 2021 года, провел 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тыс. евро.

Ранее уральский клуб оставил полузащитника Романа Емельянова в аренде у ярославского «Шинника», а защитник «Урала» Алексей Герасимов перешел в аренду «Нефтехимику».

В первом матче нового сезона «Урал» встретится с «ЦСКА». Игра пройдет 23 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Урарту» стал чемпионом Армении, набрав 83 очка.

Виталий Красиков

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