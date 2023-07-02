В Мали назначен новый министр промышленности, он будет курировать золотодобычу

Согласно указу военного лидера Мали Ассими Гойты, новым министром горнодобывающей промышленности стал Амаду Кейта. Об этом сообщило Bloomberg. Он будет курировать в том числе добычу золота в Мали — эта страна является ведущим производителем золота в Африке.

Амаду Кейта сменит Алоуссени Сану, который 31 мая занял пост министра горнодобывающей промышленности и энергетики вместо Ламина Траоре. Тот ушел в отставку на фоне отключений электроснабжения в Мали, что помешало развитию бизнеса.

18 июня в Мали была принята новая конституция, расширяющая полномочия военного лидера и позволяющей ему баллотироваться на следующих выборах. После выборов в правительстве Мали начались перестановки.

В сентябре 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые власти Мали обратились к ЧВК «Вагнер» за помощью на фоне сокращения Францией военного контингента. По данным Le Monde за 2022 год, в Мали были дислоцированы минимум 300–350 российских наемников.

Рудниками Мали управляют такие компании, как Barrick Gold, B2Gold Corp, Resolute Mining и AngloGold Ashanti. Как писала в июне The New York Times, ЧВК «Вагнер» может расширить присутствие в Африке, чтобы увеличить контроль над добычей местного золота и таким образом удержать курс рубля под санкциями. 28 июня Минфин США ввел санкции в отношении российской Limited Liability Company DM и россиянина Андрея Иванова, который, по данным Минфина США, контактировал с правительством Мали в интересах ЧВК «Вагнер».

По данным газеты The Wall Street Journal, после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня Кремль объявил властям Сирии, ЦАР и Мали, что взял эту частную военную компанию под свой контроль.

Анастасия Ларина