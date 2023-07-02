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Коммерсантъ FM
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Евро и доллар выкладывают из портфелей

Могут ли россияне полностью отказаться от накоплений в западных валютах

Вклады в долларах и евро в российских банках могут исчезнуть через два-три года, прогнозируют аналитики ВТБ. Как пишет Frank RG, число отечественных кредитных организаций из топ-30, оформляющих депозиты в долларах, за год сократилось на четверть — с 16 до 12, а в евро — с 12 до 11. Этому тренду способствовали и действия Центробанка, который в этом году дважды повышал нормы резервирования по вкладам в западных валютах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На фоне санкционных рисков полный отказ граждан от накоплений в долларах и евро в течение двух-трех лет — вполне реальная перспектива, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «По большому счету российские вкладчики сейчас не могут пользоваться своими депозитами в долларах и евро. Они сохраняются в банковской системе, но забрать эти средства можно только в рублях.

Выгодно ли хранить средства в дирхамах и рупиях

Возможности получения этих денег в виде наличности ограничены, соответственно, нет никакой заинтересованности в том, чтобы поддерживать эти счета, тем более что по ним нет никаких процентных выплат. Поэтому сокращается количество вкладов в долларах и евро, увеличивается в юанях. Действительно, через два-три года валютных счетов станет гораздо меньше, чем сейчас. Если у граждан будет возможность приобретать наличную валюту, то, скорее всего, они будут это делать.

Депозиты в евро и долларах не приносят процентного дохода, несмотря на то, что ставки в этих валютах стали гораздо выше. У банков нет возможности инвестировать эти средства в какие-либо инструменты, поэтому они не выплачивают проценты по данным вкладам. Таковые есть по депозитам в юанях. Им, как известно, могут пользоваться российские компании, банки, вкладывая даже в российские долговые бумаги, номинированные в китайской валюте. По остальным, увы, сейчас это невозможно».

Какую доходность предлагают банки по депозитам в юанях

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Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что россияне пока все же не готовы к полному отказу от доллара и евро. Но большинство граждан действительно будут сберегать средства на депозитах в рублях и юанях. Впрочем, отмечает аналитик, уже сейчас на рынке есть и другие варианты:

«В долларах и евро есть большие санкционные риски, но я бы все равно не стал говорить о том, что они полностью уйдут из оборота даже в течение двух лет.

Дело в том, что на протяжении многих лет эти валюты были наиболее привычными для россиян, и в одночасье отказываться от них граждане не готовы, тем более что в заграничных поездках проще всего рассчитываться именно долларами и евро, что тоже имеет значение.

Кроме того, юань последние два года падал относительно доллара, и это снижает аппетит к китайской валюте. Тем не менее, думаю, доля других валют будет расти. Это может быть дирхам ОАЭ, который привязан к доллару, поэтому имеет привлекательность. Также банки предлагают сберегательные вклады в индийских рупиях, и это тоже будет понемножку развиваться».

По итогам мая средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших отечественных банках составила 7,75% годовых.

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Андрей Загорский

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