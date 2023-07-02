Перешедшие в собственность края «Пермь-Экспо» и «Молот» в первый год работы показали убытки

Краевые компании, получившие в конце 2021 года в управление УДС «Молот» и выставочный центр «Пермь-Экспо», опубликовали итоги работы в первый год после регистрации.

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Так, ООО «Пермь-Экспо» (зарегистрировано в апреле 2022 года) показало выручку в 17 млн руб. При этом себестоимость продаж составила 21 млн руб., управленческие расходы – 1 млн руб. Обществу был начислен налог на прибыль в 58 млн руб. Таким образом, за 2022 год компания получила чистый убыток в 70 млн руб. 79% долей ООО «Пермь-Экспо» предлежит Фонду развития Пермского края, остальные – Корпорации развития пермского края.

ООО «Молот» (зарегистрировано в сентябре 2022 года) показало выручку в 24 млн руб. При этом себестоимость продаж составила 25 млн руб., управленческие расходы – 7, 4 млн руб. Таким образом, за 2022 год компания получила чистый убыток в 7,5 млн руб. 79% долей ООО «Пермь-Экспо» предлежит Фонду развития Пермского края, остальные – Корпорации развития пермского края.

В ФРПК убыточность новых компаний пояснили значительными расходами по приведению приобретенных объектов в нормативное состояние. Напомним, в конце 2021 года краевые компании выкупили в рамках банкротства «Мотовилихинских заводов» УДС «Молот» за 284 млн руб. и у ритейлера Х5 – здание закрывшегося гипермаркета «Карусель». Стоимость сделки не раскрывалась, стоимость актива, согласно балансу ООО «Пермь-Экспо» составляет 765 млн руб. В помещениях бывшего гипермаркета краевые власти организовали выставочный центр «Пермь-Экспо».