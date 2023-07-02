В Иркутск этапируют обвиняемых в убийстве двух девушек более 15 лет назад

Из Южной Осетии экстрадированы Сармат и Алан Тедеевы, которые обвиняются в убийстве двух девушек в 2007 году в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. По информации СКР, в ближайшее время обвиняемых этапируют в Иркутскую область для проведения следственных действий.

Как полагает следствие, Сармат и Алан Тедеевы и трое их знакомых в ночь на 20 декабря 2007 года во время распития спиртных напитков убили двух ранее незнакомых девушек. Их тела они бросили в Ангару.

Братья покинули России и более 15 лет скрывались от правоохранительных органов. В отношении беглецов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемых задержали в Южной Осетии, Генпрокуратура РФ инициировала процедуру экстрадиции. Трое других фигурантов этого дела уже осуждены.

Илья Николаев