К Disney подали иск о недоплатах сотрудницам на $150 млн

К The Walt Disney Company подали коллективный судебный иск. Компанию обвиняют в том, что она систематически недоплачивает женщинам, работающим на нее в Калифорнии, с 2015 года. Как следует из анализа данных о зарплате, за восемь лет сотрудницы недополучили около $151,6 млн. Об этом сообщили Reuters и The Guardian.

Экономист в сфере труда, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Дэвид Ноймарк, чей анализ приводится в судебном иске, подсчитал, что в среднем разница в зарплате у мужчин и женщин в Disney, работающих на одинаковых должностях и выполняющих аналогичную работу, составляет 2%.

Экономист изучил данные о зарплатах сотрудников Walt Disney Studios, Walt Disney Parks and Resorts, Disney+, ABC, Lucasfilm, Searchlight Pictures и других крупных подразделений. На них распространяется одна и та же система компенсации. При сравнении зарплат мужчин и женщин экономист учитывал уровень занятости, срок пребывания в должности и другие факторы, влияющие на оплату труда. Его анализ свидетельствует о том, что компания нарушает закон штата Калифорния о равной оплате труда для женщин и мужчин.

Заместитель генерального юрисконсульта и глава отдела трудового права Disney Шона Свенсон отвергла обвинения в адрес компании. «Утверждения истцов о предполагаемом разрыве в оплате труда между женщинами и мужчинами просто ложны, что мы продемонстрируем в ходе судебного разбирательства»,— заявила она, ее слова в письме приводит Guardian.

Первый иск к Disney был подан в 2019 году менеджером по разработке продуктов компании Ларондой Расмуссен. Это произошло после того, как женщина узнала, что шестеро мужчин на такой же должности зарабатывали значительно больше нее. Например, недавно нанятый сотрудник-мужчина с опытом работы на несколько лет меньше зарабатывал на $20 тыс. больше. Позднее к иску присоединились девять действующих и бывших сотрудников.

Анастасия Ларина