Налоговая инспекция намерена банкротить застройщика ЖК «Кутузовский» в Новороссийске

ИФНС России № 3 по Краснодару приняла решение направить в Арбитражный суд Краснодарского края заявления о признании банкротом АО МПМК «Краснодарская-1», сообщение об этом опубликовано в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК "Кутузовский", Новороссийск

Фото: kutuzovskij.ru ЖК "Кутузовский", Новороссийск

Фото: kutuzovskij.ru

По данным «Единого ресурса застройщиков», «Межхозяйственная передвижная механизированная колонна «Краснодарская-1» возводит в с. Мысхако Новороссийска ЖК «Кутузовский». На сайте комплекса сообщается, что он будет состоять из 23 многоквартирных домов, расположенных у моря и виноградников на площади 8,5 га. Первая и вторая очереди ЖК уже введены в эксплуатацию, в строящиеся третью и четвертую очереди входят шесть литер. Некоторые из них находятся на стадии строительства фундамента.

Ранее застройщик ввел в эксплуатацию ЖК «Москва», расположенный по ул. Российской в Краснодаре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО МПМК «Краснодарская-1» было создано в 1993 году в Краснодаре. В 2022 году компания выручила от продажи 437 млн руб., при этом убыток составил около 20 млн руб., годом ранее убыток достигал 28 млн руб.

Андрей Ульченко

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