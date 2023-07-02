Путин поздравил работников и ветеранов речного и морского флота

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей»,— говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин считает, что пассажирские и грузовые перевозки, а также береговая и логистическая инфраструктура стремительно развиваются в России. «Впереди у вас серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов»,— добавил президент.

Анастасия Ларина