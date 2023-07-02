На свердловской трассе в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск (Свердловская область) столкнулись три автомобиля — четыре человека пострадали, двое из них дети. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 1 июля на 38 км автодороги в сторону Режа.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti, Toyota Land Cruiser и Haval F7, которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. В ДТП пострадали 34-летняя женщина — водитель автомашины Chevrolet Lacetti и ее три пассажира, двое из них дети, девочки 8 и 3 лет. После того, как осмотра их отпустили домой.

«Благодаря тому, что юные пассажиры перевозились на заднем пассажирском сидении в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм они не получили. Остальные участники в аварии не пострадали»,— говорится в сообщении ГИБДД.

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