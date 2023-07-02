В Красноярском крае три человека погибли, задохнувшись в погребе

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти трех человек, которые задохнулись в погребе частного дома в городе Минусинске на юге Красноярского края. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По информации СК, сегодня утром в правоохранительные органы Минусинска поступило сообщение о том, что в погребе частного дома на улице Свердлова обнаружены тела 64-летнего мужчины, его 63-летней супруги и их 38-летнего сына с признаками отравления угарным газом.

Следователи восстановили картину происшествия. По данным СК, пенсионер, намереваясь просушить погреб, расположенный в доме, спустился в него с горящим углем. Там пожилой человек потерял сознание. Чтобы оказать ему помощь, в погреб спустилась его жена, но и она упала без чувств. В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб слез их сын, который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук.

Илья Николаев