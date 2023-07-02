Стоимость дня питания в детских садах Ижевска выросла с 90 до 100 рублей

В столице Удмуртии после повышения родительской платы за детский сад средняя стоимость дня питания выросла с 90 до 100,34 руб. Детям в том числе стали подавать больше фруктов, овощей, кисломолочных продуктов и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специалисты Ижевского торгово-экономического техникума разработали новые технологические карты для питания детей, включив в них блюда для ребят, требующих особого питания. В детском рационе появились цветная и брюссельская капуста, кольраби, кабачки, тыква, мясо индейки и кролика.

Отмечается, что прежде родительскую плату за детский сад повышали в 2015 году, однако продуктовая корзина за это же время подорожала более чем на 41%. «Теперь у сотрудников дошкольных учреждений появилось больше возможностей для разнообразия питания»,— сказано в сообщении.