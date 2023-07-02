Председатель СКР потребовал отчет о расследовании загрязнения реки в Барнауле

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту загрязнения реки Барнаулка. Об этом сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю.

Как писал «Ъ-Сибирь, 30 июня власти Барнаула ввели режим повышенной готовности после обнаружения в реке Барнаулка маслянистых пятен. По данным мэрии, сообщение о происшествии поступило накануне.

Следы нефтепродуктов были обнаружены вдоль берега реки от проспекта Социалистического до площади Баварина. Для локализации распространения загрязнения на поверхности воды установили боновые заграждения, задерживающие маслянистые пятна. Следственные органы организовали процессуальную проверку.

Илья Николаев