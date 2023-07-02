Суд отправил в СИЗО мэра Анжеро-Судженска

Суд заключил под стражу до 28 августа мэра Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, незаконном занятии бизнесом и получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в Центральном райсуде Кемерова, где рассматривался вопрос о мере пресечения.

Необходимость ареста чиновника следователь мотивировал тем, что градоначальник может попытаться скрыться, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Мэр и его защитник просили о более мягкой мере пресечения. Прокурор поддержал ходатайство следствия, а суд удовлетворил, отправив чиновника в СИЗО.

В пятницу, 30 июня, управление Следственного комитета России по Кемеровской области сообщило о задержании главы Анжеро-Судженска, который занимает эту должность с 2019 года. Чиновнику предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, в августе 2020 года градоначальник потребовал от директора стройфирмы 1 млн 900 тыс. руб. в качестве условия заключения муниципальных контрактов с его компанией на приобретение квартир для детей-сирот и горожан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Директор стройфирмы, говорится в деле, согласился заплатить и передал требуемую сумму. После того, как чиновник организовал заключение контрактов на общую сумму свыше 117 млн руб., застройщику были перечислены деньги. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации.

Также следствие установило, что с ноября 2019-го по июнь 2023 года глава города якобы незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг.

Илья Николаев