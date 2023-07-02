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Коммерсантъ FM
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Воздушные силы Украины сообщили о работе ПВО над Киевом

В Киеве произошли взрывы, сообщили местные СМИ. Как утверждают Воздушные силы ВСУ, над украинской столицей работают средства противовоздушной обороны.

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 2 июля во многих украинских городах и регионах. В Киеве она действовала с 2:29 до 3:20. Сейчас воздушная тревога во всех регионах отменена.

Взрывы также произошли в городе Запорожье, который находится под контролем украинской армии, сообщил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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