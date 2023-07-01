Пять домов пострадали от огня ВСУ в приграничных районах Белгородской и Курской областей

Со стороны Украины в субботу, 1 июля, обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От огня ВСУ пострадали четыре частных дома. В них осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы.

Как сообщил губернатор, «по предварительной информации», пострадавших среди гражданского населения нет. Оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход села.

Также сегодня ВСУ обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в результате пострадало одно домовладение. В нем были выбиты окна, осколками посечен фасад. «К счастью, никто из жителей не пострадал»,— написал губернатор в своем telegram-канале.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте