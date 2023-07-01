«Яндекс Погода»: 2 июля в Черноземья будет облачно с прояснениями, до +28°

На территории регионов Черноземья 2 июля прогнозируется преимущественно облачная с прояснениями погода, а среднесуточная температура составит +24°…+28°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего в воскресенье будет жителям Белгорода и Воронежа — здесь ожидается облачная погода и температура +27°…+28°. Прохладнее всего ожидается в Орловской области, где также будет облачно, а отметка термометра поднимется до +24°. В Курской области пройдет небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +26°. Столько же градусов ожидается в Липецкой области, но без дождя, как и в Тамбове, где температура может подняться до +25°.

Владимир Зоркий