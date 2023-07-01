В Ярославле автобус без водителя за рулем врезался в остановку

В Ярославле рейсовый автобус въехал в остановку общественного транспорта возле ТРК «Вернисаж», пострадавших не было. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Скрин видео vk.com / Свободный Ярославль 2.0 Место происшествия

Фото: Скрин видео vk.com / Свободный Ярославль 2.0

Инцидент случился 30 июня и попал на камеры самого торгового центра. Как позже показала проверка, водитель автобуса 76-го маршрута покинул кабину, не поставив транспортное средство на ручной тормоз. В результате автобус начал движение в сторону автобусной остановки. Водитель, находясь снаружи, пытался остановить «Волгабас», но у него не получилось.

В результате автобус остановился только после того, как въехал в остановку. Пострадавших в ДТП нет. Автобус 76-го маршрута обслуживает ООО «Первая пассажирская компания», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Перевозчик начал работать на маршруте с 1 апреля 2023 года.

Андрей Иванов