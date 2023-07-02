Предприниматель через ярославский суд вернула деньги за «Свидание с судьбой»

Предприниматель из Башкирии выиграла суд в Ярославле у блогера Екатерины Петерсил, и с помощью судебных приставов смогла вернуть потраченные на бизнес-курс 1,46 млн руб. Решение по иску опубликовано на сайте Красноперекопского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как следует из решения, предприниматель из Башкирии в 2019 году двумя траншами оплатила специальный курс «Комбо Свидание с Судьбой + Бизнес Мастерство». Бизнесмен перевела на счет ООО «Глобал Клаб» 1,42 млн руб., но ни «Свидания с судьбой», ни «Бизнес-мастерства» не получила. Тогда предприниматель решила взыскать заплаченные средства, подав иск в арбитражный суд Москвы.

Дело было выиграно в сентябре 2020 года, но вернуть сами деньги тогда не получилось. Деятельность юридического лица ООО «Бизнес Клаб» была прекращена, из ЕГРЮЛ ООО было исключено. Тогда предприниматель подала иск на директора ООО и его учредителя Екатерину Петерсил.

Изначально дело рассматривалось Красногорским городским судом Московской области, но потом было подано по месту жительства ответчика — в Красноперекопский суд Ярославля. Решение по иску было вынесено заочно, суд в Ярославле решил взыскать с директора и учредителя «Глобал Клаб» 1,46 млн руб., включая проценты за использование чужих денежных средств. Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов.

«Чтобы побудить блогера выплатить крупную сумму долга, ярославские судебные приставы применили комплекс ограничительных мер, обратив взыскание на денежные средства, находящихся на расчетных счетах должницы. Кроме того, девушке был запрещен выезд из РФ, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тыс. руб. Благодаря принятым мерам, с блогера удалось взыскать полную сумму долга»,— рассказали в пресс-службе ярославского управления ФССП.

Таким образом, предприниматель из Башкирии спустя почти 4 года смогла вернуть деньги за так и не состоявшийся курс «Комбо Свидание с Судьбой + Бизнес Мастерство».

Алла Чижова