Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Король Нидерландов извинился за роль, которую играла страна в работорговле

Король Нидерландов Виллем-Александер принес официальные извинения за роль, которую играла в прошлом страна в рабовладении и работорговле. С соответствующей речью он выступил 1 июля в Амстердаме, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

«Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения за то, что штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому»,— отметил монарх. По его словам, рабство и работорговля являются «преступлением против человечества», а их законодательное регулирование «преступно по своей сути». Как пояснил Виллем-Александер, «недопустимо прятаться за законами, которые превращают людей в животных».

В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении также публично приносил действующий премьер-министр страны Марк Рютте.

В XVI-XX веках Нидерланды были значимой колониальной державой. Рабство и работорговля в многочисленных голландских колониях были отменены 1 июля 1863 года.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...