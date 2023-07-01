Король Нидерландов извинился за роль, которую играла страна в работорговле

Король Нидерландов Виллем-Александер принес официальные извинения за роль, которую играла в прошлом страна в рабовладении и работорговле. С соответствующей речью он выступил 1 июля в Амстердаме, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

«Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения за то, что штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому»,— отметил монарх. По его словам, рабство и работорговля являются «преступлением против человечества», а их законодательное регулирование «преступно по своей сути». Как пояснил Виллем-Александер, «недопустимо прятаться за законами, которые превращают людей в животных».

В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении также публично приносил действующий премьер-министр страны Марк Рютте.

В XVI-XX веках Нидерланды были значимой колониальной державой. Рабство и работорговля в многочисленных голландских колониях были отменены 1 июля 1863 года.

Александр Кислов