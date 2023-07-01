Развязку КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют до конца лета

Путепровод, входящий в состав развязки петербургской КАД с Выборгским шоссе, будет закрыт для проезда с 1 июля по 1 сентября 2023 года в связи с дорожными работами. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, деформационный шов, а также перила и барьерные ограждения развязки. В связи с этим с 1 июля по 1 августа будет полностью закрыт съезд с внутреннего кольца на Выборгское шоссе и с 1 июля по 1 сентября в обратном направлении.

Ведомство просит пользоваться объездом перекрытого участка через разворотную петлю на 17-м км в районе складов и через транспортную развязку на пересечении с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.

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