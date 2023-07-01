Власти рекомендовали добираться до Грушинского фестиваля электричкой из-за закрытия въезда для автотранспорта

Власти Самарской области рекомендовали добираться до Грушинского фестиваля электричкой из-за закрытия въезда для автотранспорта по причине отсутствия достаточного числа парковочных мест. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Расписание пригородного железнодорожного транспорта до платформы имени Валерия Грушина доступно на сайте Самарской пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В 2023 году проходит юбилейный 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

Андрей Сазонов