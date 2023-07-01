Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти рекомендовали добираться до Грушинского фестиваля электричкой из-за закрытия въезда для автотранспорта

Власти Самарской области рекомендовали добираться до Грушинского фестиваля электричкой из-за закрытия въезда для автотранспорта по причине отсутствия достаточного числа парковочных мест. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Расписание пригородного железнодорожного транспорта до платформы имени Валерия Грушина доступно на сайте Самарской пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В 2023 году проходит юбилейный 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...