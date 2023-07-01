«Траст» продал Тимано-Печорскую газовую компанию за 1 млрд руб.

Банк «Траст» продал Тимано-Печорскую газовую компанию (ТПГК) компании «Верде Дженерейшн Инжиниринг», следует из данных ЕГРЮЛ. Доли ТПГК, согласно данным реестра, были переоформлены сегодня, 1 июля. В пресс-службе «Траста» «Интерфаксу» подтвердили завершение сделки. Сумма сделки составила 1 млрд руб.

«Несмотря на сложности на рынке сбыта газа, нам удалось найти профильного инвестора для ТПГК. У этого актива большой потенциал, который предстоит использовать уже новому владельцу»,— сообщили в кредитной организации.

Компания «Верде Дженерейшн Инжиниринг» зарегистрирована 15 мая. Ее владельцы — Андрей Зозуля, Кирилл Ратников и Ирина Сметлева.

«Траст» приобрел ТПГК в 2020 году у банка «ФК Открытие» за 898 млн руб. Компанию выставляли на аукцион с июня 2022 года, однако банк не мог найти покупателя. Бывший глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил, что, согласно договоренности, если «Траст» продаст ТПГК выше стоимости приобретения, то «движение вверх будет разделено честно между двумя банками».

Тимано-Печорская газовая компания занимается изучением 13 участков, включая расположенные в Коми месторождения. Общие запасы газа на крупнейших участках, которые изучает ТПГК, составляют 59 млрд куб. м, а общие извлекаемые запасы жидких углеводородов — 7 млн тонн.