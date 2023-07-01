ЛДПР выдвинула действующих депутатов на выборы в Чайковскую думу

Реготделение ЛДПР выдвинуло действующих депутатов Чайковской думы Ольгу Шестакову и Максима Девятова на выборы в новый созыв представительного округа. Как рассказал руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, председатель думской комиссии по регламенту Ольга Шестакова выдвинута по одномандатному округу №5, а Максим Девятов — по округу №15. Также на выборы выдвинут координатор местного отделения ЛДПР в Чайковском Александр Мартин. Соответствующие решения приняты сегодня на внеочередной партийной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего реготделение ЛДПР выдвинуло на предстоящие муниципальные выборы 80 кандидатов в 5 территориях Прикамья. Выборы запланированы с 8 по 10 сентября.