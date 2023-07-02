«Это не очень удобно, зато люди будут защищены»

Риелторы обратились в правительство и Центробанк с инициативой запретить проводить сделки с недвижимостью за наличные средства пенсионерам и детям-сиротам. А перевод средств третьим лицам по итогам таких сделок предложили сделать возможным, только если получатель лично подтвердит основания для него. О том, почему такие меры необходимы, рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов.



Вадим Камалов

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«Данная инициатива назрела давно и исходит от нашей компании. Мы часто сталкиваемся с историями, когда людей, которые не всегда сильны в финансовых операциях, пытаются обмануть. Это называется социальное мошенничество. Со стороны мошенников сейчас очень много различных манипуляций. Люди, которые попадают под их влияние, в итоге теряют и деньги, и зачастую единственное жилье.

За последние три месяца мы столкнулись с несколькими кейсами, когда злоумышленники звонили из соседнего государства, вводили в заблуждение пенсионеров и убеждали их по демпинговой цене якобы приобрести жилье. А потом эти деньги использовали в своих корыстных целях. В итоге жертвы мошенничества попадали в “спонсоры терроризма”.

В других случаях злоумышленники звонили от имени правоохранителей, сообщали о проведении полицейской операции и предлагали поучаствовать в фиктивной сделке купли-продажи недвижимости. А деньги потом обещали вернуть. Кто-то на такие предложения действительно соглашался и терял свои средства. Мошеннических схем существует много. И они становятся все более изощренными.

Пожилые люди легко в большой степени подвержены чужому влиянию, а сироты социально плохо адаптированы. Многим из них не к кому обратиться за помощью и не с кем посоветоваться. Чтобы эту негативную тенденцию остановить и как-то защитить людей, нужно сделать так, чтобы как минимум сама передача денежных средств стала намного сложнее и был невозможен перевод через банк-онлайн. Недавно я и сам переводил крупную сумму денежных средств по своей сделке. Мне позвонили сотрудники службы безопасности банка и долго пытались меня убедить в том, что я не должен этого делать, потому что законность этой операции у них вызывает сомнения. Вот это — тот самый случай, когда банк пытался уберечь клиента от необоснованных, по его мнению, действий. Но сейчас это скорее исключение, чем правило.

Получатель денежных средств должен подтвердить свою добросовестность, чтобы только в этом случае банк мог перевести деньги. Это не очень удобно. Нужно будет прийти в офис, написать заявление, банк проведет соответствующую проверку. Зато люди будут защищены. Инициатива передана в правительство и ЦБ. Но обретет ли она статус закона — большой вопрос. Механизм контроля за такими сделками реализовать будет достаточно сложно».

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