В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковской карты

В Новороссийске следователи закончили расследование уголовного дела о краже денежных средств с банковской карты, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ города Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установило следствие, приезжий из города Югорска нашел на улице банковскую карту. После это воспользовался ей и в течение нескольких дней расплачивался этой картой в городских магазинах за напитки и другие товары. Владельцем банковской карты оказался местный житель. Сумма ущерба составила 8 тыс. руб.

Следственное подразделение Управления МВД России по Новороссийску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

На период предварительного следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

В данный момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Максимальное наказание по инкриминируемой части статьи предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Андрей Пугачев

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