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Коммерсантъ FM
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Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов

Бывший первый заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Манилов умер в Москве на 85 году жизни. Об этом ТАСС сообщил представитель Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Фото: Владимир Додонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Додонов, Коммерсантъ

«Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка»,— сообщили господин Дерябин. Похороны состоятся 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

С 1978-го Валерий Манилов работал в аппарате Минобороны СССР. В 1993-1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. С сентября 1996-го по июнь 2001 года работал первым замначальника Генштаба. Среди прочего господин Манилов руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне. Он был отправлен в отставку «по возрасту» указом президента Владимира Путина.

Лусине Баласян

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