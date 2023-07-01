В Петербурге начал работу первый в России завод по химической девулканизации резины

В Санкт-Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий, рассказал на Петербургском международном дорожном форуме руководитель и директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев. На площадке будут производиться вторичный каучук и тестироваться инновационные строительные материалы.

«Завод полностью автономный и сделан под федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", который говорит о том, что мы со следующего года при дорожном и гражданском строительстве должны применять 20% вторичных материалов. Для достижения этого KPI мы и внедрили нашу технологию. Создали вторичный синтетический каучук… такой завод первый в России»,— сказал господин Васильев (цитата по ТАСС).

В планах руководства предприятия — наращивание мощностей и открытие филиалов в каждом регионе страны. Перспективным для завода является направление производства вторсырья для добавления в битум, использующийся при строительстве дорог.

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