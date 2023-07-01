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Несколько пермских предприятий попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 291 российской компании. Как сообщает Properm.ru, среди них три предприятия из Пермского края: нефтеперерабатывающая компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», производитель ракетных двигателей «Протон-ПМ» и производитель бронежилетов, боевой экипировки и спецодежды ЗАО «Кираса».

Санкции предполагают блокировку активов, прекращение торговых операций с компаниями, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий.

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