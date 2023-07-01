Российская доля в капитале ЕАБР снизилась с 66% до 44,8%

Перераспределение уставного капитала между государствами—участниками Евразийского банка развития (ЕАБР) завершилось. Доля России в капитале по итогам корректировки снизилась с 66% до 44,8%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Как сообщило казахстанское правительство, 28 июня были полностью исполнены решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. Таким образом, российская доля сократилась на 21,2%, до 44,8%. В то же время доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что в 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве. Накопленный инвестиционный портфель достиг $13,4 млрд, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Из них $2,5 млрд были привлечены за счет подписания новых проектов.

9 августа 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена снизить свою долю в ЕАБР ниже контрольной в пользу Казахстана, чтобы банк не попал под санкции. В пресс-службе банка комментировать ситуацию тогда отказались. Позднее глава Минфина Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что республика рассматривает покупку у России доли 4,2% в портфеле ЕАБР за $54–65 млн.

Милена Костерева