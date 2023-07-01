Юань повышает долю

Импортеры электроники все чаще используют юань для международных платежей. Во втором квартале более половины расчетов с партнерами компании проводили в китайской национальной валюте. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на игроков рынка. По их словам, такие операции происходят быстрее, к тому же во многих случаях они дешевле для импортеров, чем платежи в долларах или евро. Благодаря этому цены на гаджеты могут быть более стабильны, предполагают собеседники издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доля расчетов в юанях растет, но 50% она пока не достигла, отметил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

«Участники рынка отмечают наличие тенденции к увеличению платежей в других валютах, кроме доллара и евро. Юань действительно является одной из наиболее растущих валют в этом тренде, но говорить о том, что в юанях проходит уже больше половины платежей, наверное, пока рановато. Скажем, отметка в 50%, она близка.

Основные сложности, которые возникают с платежами в долларах и евро, связаны с санкциями, и зачастую многие банки просто вообще отказываются проводить платежи за 84 и 85 товарные группы ТН ВЭД электроника, бытовая техника не разбираясь, какая подпадает под санкции, какая нет. Соответственно, долларовые и евровые платежи становятся более сложными, более дорогими. В юанях более доступны, поэтому такой переход мы сейчас наблюдаем».

Тем не менее при расчетах в юанях проблемы у импортеров тоже возникают, отметил руководитель департамента продуктового менеджмента группы компаний X-Com, Дмитрий Петров:

«Уход от долларов, он идет очень уверенно. Уходят и в юани, и в дирхамы в Объединенные Арабские Эмираты, и лиры в Турции, в другие валюты. Но по большей части пока, да, в юани. Хотя и с ними тоже как бы не все просто с точки зрения хождения. Там приходится проверять банки-корреспонденты, не всегда деньги доходят, иногда возвращаются. По мере замещения товаров по параллельному импорту на товары китайского производства растет стремление к юаням.

Бизнес всегда ищет пути решения тех или иных проблем. То есть меняются банки, открываются счета в других банках, и выстраиваются цепочки. На это уходит время, присутствует, но пока справляемся».

Как писал “Ъ” в начале июня, банки из Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России. Они боятся подпасть под санкции. По словам собеседников издания, поставщики пытаются ввезти товары под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты.

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Елена Иванова