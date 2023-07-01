Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юань повышает долю

Насколько велик объем расчетов в китайской валюте

Импортеры электроники все чаще используют юань для международных платежей. Во втором квартале более половины расчетов с партнерами компании проводили в китайской национальной валюте. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на игроков рынка. По их словам, такие операции происходят быстрее, к тому же во многих случаях они дешевле для импортеров, чем платежи в долларах или евро. Благодаря этому цены на гаджеты могут быть более стабильны, предполагают собеседники издания.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доля расчетов в юанях растет, но 50% она пока не достигла, отметил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

Можно ли заработать на ослаблении рубля

Можно ли заработать на ослаблении рубля

«Участники рынка отмечают наличие тенденции к увеличению платежей в других валютах, кроме доллара и евро. Юань действительно является одной из наиболее растущих валют в этом тренде, но говорить о том, что в юанях проходит уже больше половины платежей, наверное, пока рановато. Скажем, отметка в 50%, она близка.

Основные сложности, которые возникают с платежами в долларах и евро, связаны с санкциями, и зачастую многие банки просто вообще отказываются проводить платежи за 84 и 85 товарные группы ТН ВЭД электроника, бытовая техника не разбираясь, какая подпадает под санкции, какая нет. Соответственно, долларовые и евровые платежи становятся более сложными, более дорогими. В юанях более доступны, поэтому такой переход мы сейчас наблюдаем».

Тем не менее при расчетах в юанях проблемы у импортеров тоже возникают, отметил руководитель департамента продуктового менеджмента группы компаний X-Com, Дмитрий Петров:

«Уход от долларов, он идет очень уверенно. Уходят и в юани, и в дирхамы в Объединенные Арабские Эмираты, и лиры в Турции, в другие валюты. Но по большей части пока, да, в юани. Хотя и с ними тоже как бы не все просто с точки зрения хождения. Там приходится проверять банки-корреспонденты, не всегда деньги доходят, иногда возвращаются. По мере замещения товаров по параллельному импорту на товары китайского производства растет стремление к юаням.

С чем связаны сложности с трансакциями в юанях в ЕС и США

С чем связаны сложности с трансакциями в юанях в ЕС и США

Бизнес всегда ищет пути решения тех или иных проблем. То есть меняются банки, открываются счета в других банках, и выстраиваются цепочки. На это уходит время, присутствует, но пока справляемся».

Как писал “Ъ” в начале июня, банки из Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России. Они боятся подпасть под санкции. По словам собеседников издания, поставщики пытаются ввезти товары под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...