В Лысьве подпольный игорный бизнес работал под видом благотворительного фонда

Лысьвенский городской суд Пермского края признал мужчину и четырех женщин виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Как сообщает Единый портал органов прокуратуры РФ, обвиняемые с июля 2020 по январь 2021 года объединившись между собой с целью извлечения незаконного дохода, открыли в Лысьве игорное заведение под видом благотворительного фонда «Добрая рука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Деятельность заведения была пресечена сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято более 30 единиц игрового оборудования. Обвиняемые использовали игровые автоматы и компьютеры с программами, позволяющими участвовать в азартных играх, в том числе через интернет.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил организатора к штрафу в размере 600 тыс. руб. Женщинам работавшим администраторами незаконного игорного заведения, был назначен штраф в 500 тыс. руб.