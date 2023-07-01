РМК открыла центр пилатеса на набережной Исети в Екатеринбурге

Русская медная компания (РМК) открыла студию пилатеса на набережной Екатеринбурга (ЖК «Макаровский»). По данным компании, в студии есть зона SPA, массажная комната, а также зона с тренажерами и VIP-зал. Для работы один на один с тренером выделен отдельный зал. Всего в студии работают три тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено студией пилатеса Фото: предоставлено студией пилатеса

SPA включает в себя джакузи, сауну, хаммам и солевую комнату, а также зону релакса.

Стоимость индивидуального занятия с тренером — от 3 тыс. руб., а группового — 1,5 тыс. руб. Занятие в VIP-зале будет стоить 4 тыс. руб.

Отметим, что несколько лет назад компания открыла «Академию единоборств РМК».

Анна Капустина

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