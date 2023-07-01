В Челябинске в суд передали дело 19-летнего мошенника, обманувшего 69 человек

Полиция Челябинска завершила расследование уголовного дела в отношении челябинца 2004 года рождения, которого обвиняют в обмане 69 граждан на общую сумму свыше 4 млн руб. Следствие полагает, что он предлагал знакомым инвестировать кредитные деньги в приобретение криптовалюты, чтобы потом ее продать по выгодному курсу и заработать. Люди, которых он вводил в заблуждение, оформляли кредитные карты в одном из банков и переводили на счет мошенника, который постоянно обещал им прибыль и проценты, но оттягивал выплату под разными предлогами.

Полицейские выяснили, что обвиняемый тратил деньги по своему усмотрению и не планировал их возвращать. Когда обозначенные сроки истекли, а обманутые граждане не получили ни процентов, ни даже своих денег назад, они обратились к правоохранителям.

Дело, возбужденное по ч. 2 ст. 159 (мошенничество), с обвинительным заключением прокурора направлено в Калининский районный суд. На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.