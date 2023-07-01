Спасатели выпустили предупреждение о сильном ветре и граде в Свердловской области

Свердловские спасатели выпустили предупреждение о непогоде на 2 июля в регионе. По данным синоптиков ночью 2 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, град, порывы ветра при грозах до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Свердловское МЧС просит жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности. При возникновении происшествия необходимо звонить по телефону «112» или «101».

По данным Уральского гидрометцентра, 2 июля в области будет облачно с прояснениями, ночью на севере в большинстве районов, на юге местами кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, на севере до 12 градусов, днем — +27, +30 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, при грозе до 20 м/с.

В Екатеринбурге 2 июля будет также облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью — +18, +20 градусов, днем — +28, +30 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

Кроме того с восьми вечера 30 июня до восьми вечера 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск) прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

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