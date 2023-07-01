«Трактор» подписал контракт с форвардом Владимиром Жарковым

Челябинский «Трактор» заключил соглашение с нападающим Владимиром Жарковым. Контракт рассчитан на два сезона, информируют в пресс-службе команды.

Владимир Жарков – воспитанник «Кристалла» (Электросталь). Участвовал в составе сборной России в чемпионате мира 2006 года среди юниоров. В том же году его выбрала на драфте НХЛ команда «Нью Джерси Девилс», в системе которой он играл четыре года. Вернулся в Россию в 2012 году, играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Авангард», дважды становился серебряным и один раз – бронзовым призером чемпионата КХЛ.

«Владимир будет выполнять в команде важную работу в нижних звеньях. Жарков – элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером “Трактора”, как на льду, так и вне его»,- прокомментировал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.