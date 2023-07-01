Глава СК поручил разобраться с отсутствием воды в поселке Увельском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки появившейся в СМИ информации о том, что чиновники не принимают меры по восстановлению водоснабжения в поселке Увельском.

Жители поселка жалуются на постоянные отключения воды. В марте вышла из строя скважина одного из кварталов, после этого начались постоянные проблемы с водоснабжением. По словам граждан, на днях руководство Увельского района проводило совещание, на котором чиновники пообещали начать строить скважину в июле. При этом главы района и поселка доложили, что воду в кварталы подают бесперебойно, а фактически перебои наблюдались несколько дней за последнюю неделю, говорится в обращении жителей населенного пункта к Александру Бастрыкину.