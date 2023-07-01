В Екатеринбурге из-за приступа эпилепсии водитель устроил ДТП и сбил девушку с собакой

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Первомайская водитель иномарки из-за приступа эпилепсии устроил ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, мужчина почувствовав себя плохо, не остановил машину и потерял контроль над управлением. В результате водитель сбил светофор и наехал на девушку-пешехода с собакой.

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Девушку с переломом носа увезли в городскую больницу №23, собаку осматривают специалисты ветеринарной службы. В ГИБДД напомнили, что наличие эпилепсии является противопоказанием для управления автомобилем.

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