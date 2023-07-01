Володин о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны: Зеленский вбивает последний гвоздь в крышку гроба

В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нанес стране «непоправимый ущерб». В частности, господин Володин обратил внимание на предложение украинского президента легализовать лекарства на основе каннабиса (марихуаны).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности»,— написал Вячеслав Володин. В своем сообщении он также обсудил влияние господина Зеленского на историю, язык, веру, культуру и традиции Украины.

28 июня Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию на Украине лекарств на основе марихуаны. Он отметил, что подобные решения могут оказаться сложными и необычными для украинцев. Однако, по мнению господина Зеленского, «все лучшие мировые практики» должны быть применены на Украине, чтобы гражданам страны «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Украинский президент подчеркнул, что для легализации лекарств на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а производить их должны исключительно на территории Украины.

Милена Костерева