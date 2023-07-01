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В Ярославской области в ДТП четырех машин погиб шестилетний мальчик

В Ярославской области в ДТП на федеральной трассе «М-8» столкнулись четыре автомобиля. В аварии погиб один ребенок, трое взрослых госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла около 23:00 30 июня на федеральной трассе «М-8» возле деревни Василево под Переславлем. Столкнулись автомобили «Газон», две «Шкоды» и грузовой «Мерседес». Как сообщили в УМВД, шестилетний пассажир «Шкоды Октавии» скончался в машине скорой помощи.

В больницу доставлены 26-летний водитель «Газона» и еще два пассажира «Шкоды Октавии» — женщина 33 лет и 34-летний мужчина. Все трое пострадавших госпитализированы. Причины аварии устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

Андрей Иванов

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