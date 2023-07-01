В Верещагино обрушилась угловая часть частично расселенного общежития

В Верещагино обрушилась угловая часть двухэтажного частично расселенного здания общежития. По оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сигнал о происшествии поступил вчера, в 20:15. По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: прокуратура Пермского края Фото: Фото: прокуратура Пермского края

В связи с происшествием прокуратура Верещагинского района организовала проверку. Как сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры, было установлено, что общежитие 1952 года постройки признано аварийным в 2018 году. Дом планируется расселить в 2025 году.

В разрушенной части дома проживало 5 семей численностью 7 человек. В настоящее время 4 семьям предоставлено муниципальное жилье, еще одна семья переселилась к родственникам.https://www0.kommersant.ru/admin/rubrics/docEditorText.aspx?docsid=6081916

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение администрацией и управляющей компанией жилищного законодательства, а также соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание. В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.