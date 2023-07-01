Цены на покупку комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга обновили исторический максимум и вернулись к уровню 2015 года, сообщает Telegram-канал руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова Reburg.

По данным канала, к концу июня средняя цена одного квадратного метра (кв. м) комнат в коммуналках превысила предыдущие пиковые значения начала 2015 года и обновила исторический максимум. Так, средняя цена кв. м составляет 81,9 тыс. руб.

Отмечается, что до 2015 года комнаты были самым дорогим продуктом на рынке жилья, если сравнивать стоимость одного квадратного метра. В последующем рынок переформатировался — популярностью стали пользоваться студии и это привело к тому, что комнаты перестали пользоваться высоким спросом и стали «рыночным аутсайдером».

«Длительное снижение цен и крайне медленное восстановление — результат структурных изменений рынка. На возврат к предыдущему пику ушло более 8 лет. Ситуация с комнатами — хороший пример того, что на консервативном и неповоротливом рынке жилья может происходить серьезная качественная переоценка продукта. Не забывайте об этом — то, что кажется привлекательным сегодня не обязательно будет таковым завтра»,— говорится в сообщении канала.

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