В «Лаборатории Касперского» рассказали об угрозе для пользователей Android из-за программы Rasket

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал о появлении вредоносной программы Rasket, которая может угрожать безопасности российских пользователей смартфонов на базе Android. После активации на устройстве программа получает доступ к фотографиям, видео, сообщениям и документам пользователя. Авторы Rasket грозят обнародовать скомпрометированные данные, если человек не заплатит им 5 тыс. руб.

В интервью «Известиям» господин Галов рассказал, что вредоносная программа распространяется под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора или лотерейных приложений. Основное отличие Rasket от других существующих программ заключается в том, что теперь злоумышленники не пытаются шифровать данные и шантажировать пользователя потерей доступа к ним. Они вымогают деньги под предлогом того, что не будут распространять личную информацию жертвы.

Понять, что в смартфоне поселился Rasket, довольно просто, отметил Дмитрий Галов, ведь цель злоумышленников именно в том, чтобы заявить владельцу устройства о себе и потребовать деньги. Защитить смартфон, по словам эксперта, можно, только используя антивирус.

С начала 2023 года количество хакерских атак на российские компании с помощью вирусов-шифровальщиков (вирус шифрует файлы на устройствах, после чего вымогатели требуют плату за возврат к нормальной работе) выросло на 77% в годовом выражении. Специалисты компании Positive Technologies отмечают, что злоумышленники также начали повышать суммы вымогаемых средств и стали чаще атаковать крупный бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шифровальщики пошли на повышение».

Милена Костерева