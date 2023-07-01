«Геликс Аэро» будет оказывать услуги по поисково-спасательному обеспечению полетов в Кирове

Поисково-спасательным обеспечением полетов на территории Кировской области займется авиакомпания «Геликс Аэро». Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники в авиаотрасли, сегодня в аэропорту Победилово (Киров) приземлился вертолет Ми-8 в ливрее авиакомпании «Геликс», который выполнил перелет из Большого Савино. Собеседники в органах управления воздушным движением говорят, что заявка на полет подавалось от ее дочерней структуры — ООО «Геликс Аэро». Они предполагают, что с обществом ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» заключила срочный договор на оказание услуг по ПСО «на пару месяцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото авиакомпании «Геликс» Фото: Фото авиакомпании «Геликс»

ООО «Авиакомпания «Геликс Аэро» была зарегистрирована в прошлом году в ХМАО-Югре. Ее учредителем является АО «Авиакомпания «Геликс», которая до недавнего времени оказывала услуги по поисково-спасательному обеспечению в Пермском крае и Челябинской области. Весной этого года стало известно, что ФГУП не смог провести конкурсы на услуги ПСО этих регионах, а также в Кировской области. Гендиректор «Геликса» Вадим Балдин тогда говорил, что предложенная предприятием цена контрактов является низкой и делает их нерентабельными для авиаэксплуатантов. Позже был объявлен второй конкурс, на который, по данным источников, также никто не заявился. Сейчас ПСО в Пермском крае и Челябинской области обеспечивается по временной схеме.